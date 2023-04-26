Kalehan Ecdat Parkı'nda 23 Nisan Çocuk Şenliği düzenlendi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KONYA (AA) - İl Millî Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Selçuklu Cahit Zarifoğlu İlkokulu tarafından düzenlenen "23 Nisan Çocuk Şenlikleri"ne katıldı.

Selçuklu Kalehan Ecdat Parkı'nda düzenlenen şenliğin açılışında konuşan İl Millî Eğitim Müdürü Murat Yiğit okula yaraşır bir manzara ile karşılaştığını belirterek, şenliklerin düzenlenmesinde emeği geçen tüm öğretmen ve öğrencileri tebrik etti.

Okul Müdürü Murat Kılıç da, dünyada çocuklara armağan edilen yegane bayramda öğrencilerin hazırladığı gösterileri izlemeye gelen tüm katılımcılara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından hazırlanan şiirler okundu, halk oyunu ekipleri yöresel oyunlar oynadı.

Düzenlenen etkinliğe öğretmenler, öğrenciler, veliler ve vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.