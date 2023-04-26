Konyaspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor

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KONYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 29 Nisan Cumartesi günü sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak Arabam.com Konyaspor, hazırlıklarını sürdürdü.

Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aleksandar Stanojevic yönetimindeki idman, ısınma hareketleri ve düz koşuyla başladı.

Pas oyunu ve dar alanda taktik çalışmasıyla devam eden antrenman, 4'e 2 dar alanda yapılan taktiksel çift kale maçla tamamlandı.

Yeşil-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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