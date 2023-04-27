Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya'da cenaze törenine katıldı

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KONYA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, halasının oğlu Faruk Çelik'in Konya'daki cenaze törenine katıldı.

Danimarka'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Çelik'in (51) cenazesi Kulu ilçesine getirildi.

Çelik'in cenazesi, Ömeranlı Merkez Camisi'nde kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Törene Koca'nın yanı sıra Konya Valisi Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Mustafa Uzbaş, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Şakir Uslu, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Bakan Koca, defin işlemlerinin ardından yakınlarına taziyede bulundu.





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