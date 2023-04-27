Konyaspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor

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KONYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 29 Nisan Cumartesi günü Trabzonspor'u konuk edecek Arabam.com Konyaspor, hazırlıklarını sürdürdü.



Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmandan önce teknik direktör Aleksandar Stanojevic, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam ettiklerini söyledi.

Evlerinde oynayacakları maçın önemine değinen Stanojevic, "Kendi stil ve taktiklerimizle oynayacağız. Oyunumuzu oynayacağız ve nasıl gideceğini göreceğiz. Önümüzdeki iki maç, aşağı ve yukarıyla olan bağlantımızı belirleyecek. Özellikle kendimizi göstermemiz için önemli maçlar. Sakatlıklarla mücadele ediyoruz. Bazıları bizim sorumluluğumuz, bazıları futbolcuların bireysel sorumlulukları. Fakat bunlarla mücadele etmeye devam etmek zorundayız. Bu problemimizi analiz etmemiz gerekiyor." diye konuştu.



Yeşil-beyazlı oyuncu Marlos Moreno ise güçlü bir rakibe karşı mücadele edeceklerini ve mutlak galibiyet almak istediklerini dile getirdi.

Öte yandan oyuncular, ısınma ve koşuyla başladıkları idmanı, toplu oyun ve taktik çalışmayla tamamladı.

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