Seydişehir'de kaçak yapılaşmada taviz yok

KONYA (AA) - Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal ilçeye bağlı merkez ve kırsal mahallelerde kaçak yapılara izin verilmediğini söyledi.



Tutal, gazetecilere makamında yaptığı açıklamada, izinsiz olarak inşa edilen kaçak yapılaşmayla mücadele ettiklerini, hiçbir şekilde izinsiz yapılan ruhsatsız ve kaçak yapıya taviz vermediklerini kaydetti.

Ruhsatsız, kaçak ve mevcut projeye aykırı yapılaşmayla mücadelede geri adım atmayacaklarını kaydeden Başkan Tutal, "Kanuna ve mevzuata uyulmayan yapılarda da gerekli kurallar dahilinde uyarılarımızı gerçekleştiriyor, yapılması gereken tüm iş ve işlemleri yerine getiriyoruz. Bu hususta vatandaşların kaçak yapılaşmaya yönelmemesini, ilgili kanun ve mevzuat hükümlerine uymasını temenni ediyorum. Belediyenin ilgili birimleri de vatandaşlara her daim yardımcı olmak için çalışmalarını aralıksız sürdürmekte." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.