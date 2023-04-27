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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya'da konuştu: (2)

AA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya'da konuştu: (2)

KONYA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin dünyada cesaret edilemeyen bir sağlık sistemine sahip olduğunu belirterek, "Öyle ki devletin sunduğu sağlık hizmetlerinden nüfusun tamamına yakını yararlanıyor." dedi.

Koca, çeşitli programlar için geldiği Konya'da, Karatay 9 No'lu 70. Yıl Karaaslan Aile Sağlığı Merkezinin açılışında, Türkiye'nin, son 21 yılının muhasebesini yaparak yarınına karar vereceği günlerde olduğunu söyledi.

Bu 21 yılın sadece sağlık cephesine, hatta bu cephenin sadece birkaç noktasına bakılmasını isteyen Koca, "Baştan söyleyeyim. Dünyada cesaret edilemeyen bir sağlık sistemine sahibiz. Öyle ki devletin sunduğu sağlık hizmetlerinden nüfusun tamamına yakını yararlanıyor. Çünkü tüm vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinden eşit oranda faydalandığı bir sistemimiz var. İnsanımız, sağlıkta sosyal güvenlik şemsiyesi altında toplandı. Bu bir devrimdir." diye konuştu.

Türkiye genelinde 28 bin aile hekimi olduğuna değinen Koca, herkesin kendi doktoru olduğunu dile getirdi.

- "TURKOVAC başlı başına bir övünç konusudur"

Sağlık sistemindeki en büyük yeniliklerden birinin de evde sağlık hizmetleri olduğunu vurgulayan Koca, şöyle devam etti:

"Kayıtlı hasta sayısı bugün 600 bini aşmış durumda. 80 yaşın üzerindeki tüm vatandaşlarımızı, 65 yaş üzerinde olup kronik hastalığı bulunan vatandaşlarımızı talepleri halinde, evde sağlık hizmeti programına dahil ediyoruz. İlaçta yerlileşme için fevkalade önemli adımlar attık. Kullandığımız ilaçların kutu bazında yaklaşık yüzde 90'ını artık ülkemizde üretiyoruz. Bir başka büyük atılım ise Türkiye'nin ihtiyacı olan aşıların yüzde 87'sini artık kendisinin üretecek olmasıdır. Bunun için, ülkemizin gururu Hıfzıssıhha Türkiye Aşı ve Biyoteknolojik Ürün Araştırma ve Üretim Merkezinin inşaatına devam ediyoruz. Pandemi döneminde yerli aşımız TURKOVAC'ı üretmiş olmamız ise başlı başına bir övünç konusudur. Yetişmelerinde, son 20 yılın büyük payı olduğu bilim adamlarıyla da övünç duyun."

- "Türkiye sağlıkta muazzam bir kapasiteye sahip"

Koca, Türkiye genelinde 21 şehir hastanesi olduğuna dikkati çekerek, 1250 yataklı Konya Şehir Hastanesi'nin günlük ortalama hasta sayısının yaklaşık 6 bin, 2022'de yapılan toplam muayene sayısının yaklaşık 2 milyon, gerçekleştirilen ameliyat sayısının da 100 bin olduğunu anlattı.

Türkiye'nin sağlıkta muazzam bir kapasiteye sahip olduğuna işaret eden Koca, "Geçmiş yıllarda Türkiye'nin ihtiyaçları Türkiye'nin boyunu aşıyordu. Bugünün Türkiye'sinde, hedef günü yakalamak değil, bugünün Türkiye'si geleceğin kulvarındadır. Ülkemizle gurur duyalım. Dünyada büyüklüğün ölçüsü olmaya doğru gidiyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Koca, Türkiye'nin artık dayatılana razı olan uslu çocuk olmadığının altını çizerek şunları kaydetti:

"Türkiye oyunu izleyen, kabuğuna çekilmiş ürkek bir ülke değildir. Allah'a hamdolsun, Türkiye artık oyun kuran, başkaldıran, zulme dur diyen ülkedir. Gariplerin sığındığı sancaktır. Eğilmesi istenen Türkiye dik durmayı dünyaya öğretecek idrak, azim ve kararlılıktadır. Başınız dik, gönlünüz ferah olsun. Bu aziz millet diz çökmez. Dosta kucak açar, düşmana korku salar. Milli idrak ve maneviyatımız bize bunu işaret ediyor.

Türkiye artık kendi aşısını, otomobilini, tankını, savaş uçağını kendisi üreten bir ülkedir. Bunlar elbette hepimizin vergileriyle hayata geçmiş hizmetlerdir. Ancak arkasında güçlü bir irade yokken toplanan vergiler bugünden farklı değildi. Bugün vergilerimiz bize büyük hizmetler olarak dönüyorsa, bunun arkasında büyük bir irade var. Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesi var. Şimdi ülkede cesaret iş başında, siyasi irade sağlam. Şimdi vizyon var. Üstelik yıllık değil, yüzyıllık vizyon."

Kovid-19 salgını döneminde Türkiye'de alınan tedbirlere değinen Koca, bu durumun hızlı karar alabilmenin sonucu olduğunu söyledi.

(Bitti)

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