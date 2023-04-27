Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin, Beyşehir'de incelemelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün istirahat edecek yarın programa devam edecek

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KONYA (AA) - Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdurrahman Şahin, Beyşehir ilçesindeki bazı spor tesislerinde incelemelerde bulundu.

Şahin, ilçede kendisine eşlik eden İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Emre Yağcıoğlu ile Beyşehir 75'inci Yıl Cumhuriyet Stadı, Huğlu ve Üzümlü mahallelerinde bulunan futbol sahaları ile Huğlu atış poligonunda incelemelerde bulundu.

Şahin, yaptığı açıklamada, 75'inci Yıl Cumhuriyet Stadı'nın zemininin doğal çim yerine sentetik yüzeyli çim sahaya dönüştürülmesi çalışmalarına başladıklarını kaydetti.

Mesaiye 400 kişilik ek tribün yapımı için başladıklarını belirten Şahin, "Beyşehirli sporcuların daha iyi koşullarda antrenman ve müsabakalarını yapmalarına olanak sağlaması, aynı zamanda Beyşehirli sporseverlerin de müsabakaları daha iyi şartlarda izleyebilmeleri için stadyumda yapılması planlanan çalışmalar en kısa sürede tamamlanacak." ifadesini kullandı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.