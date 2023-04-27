Yunak Belediye Başkanı Ali Konak'ın mahalle ziyaretleri

KONYA (AA) - Yunak Belediye Başkanı Ali Konak ve AK Parti Yunak İlçe Başkanı Cihat Şekeroğlu seçim çalışmaları kapsamında Yunak'taki mahalleleri dolaştı.



Başkan Konak, beraberindeki heyetle Ayrıtepe, Cebrail, Kargalı ve Sıram mahallelerini ziyaret ederek, vatandaşların sorunlarını yerinde dinledi.



Ziyareti sırasında gazetecilere açıklamada bulunan Başkan Konak, "Çalışma arkadaşlarımızla beraber bir süredir mahallelerimizi ziyaret edip esnaf ve vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. Talep, öneri ve sorunları birinci ağızdan dinleyip, çözümler üretiyoruz. Hedefimiz daha yaşanabilir, modern ve her alandaki başarılarıyla ön plana çıkan örnek bir ilçe oluşturmak. Birlik olduğumuz sürece çözemeyeceğimiz hiçbir sorunumuz yok." dedi.

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