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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MHP Konya İl Başkanlığı Seçmen İletişim Merkezi açıldı

AA

MHP Konya İl Başkanlığı Seçmen İletişim Merkezi açıldı

KONYA (AA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, " 'Asgari ücretten vergiyi kaldıracağız' dedik, Allaha şükürler olsun asgari ücretten vergi kaldırıldı. Emeklilere 2 bayram ikramiyesi vadettik, Allah'a şükürler olsun bu düzenleme de yapıldı." dedi.

MHP Konya İl Başkanlığı Seçmen İletişim Merkezi'nin açılışında gazetecilere açıklama yapan Kalaycı, 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası AK Parti ile başlattıkları ittifakla dış politikada, enerji, savunma sanayi, terörle mücadele dahil her alanda ciddi atılımların gerçekleştirildiğini anlattı.

MHP seçim beyannamesinde bir evvelki seçim öncesi taahhüt ettikleri pek çok konunun hayata geçirildiğini dile getiren Kalaycı, "Neler gerçekleşti? 'asgari ücretten vergiyi kaldıracağız' dedik, Allaha şükürler olsun asgari ücretten vergi kaldırıldı. 'Yapacağız' dedik, yaptık." ifadelerini kullandı.

Emeklilere 2 bayram ikramiyesi vadettiklerini ve bu düzenlemenin de hayata geçirildiğini dile getiren Kalaycı, şöyle konuştu:

"Yine 'emekli aylığında alt sınır olsun' dedik, beyannamemizdeki bu düzenleme de gerçekleşti. En düşük emekli aylığı 7 bin 500 lira olarak belirlendi. Kamu çalışanlarına vaatlerimiz vardı. Neydi vaatlerimiz? 'Sözleşmelilere kadro vereceğiz' dedik, şükürler olsun bu düzenleme de yapıldı. 'Geçici mevsimlik işçilere kadro' dedik, 'çalışma sürelerini uzatalım' dedik, bu düzenleme de gerçekleşti. Yine ek göstergeyle ilgili vaatlerimiz vardı. 'Öğretmene, avukata, polise, bekçiye, uzman erbaşlara, sağlık çalışanlarına 3600 ek gösterge vereceğiz' demiştik. Hamdolsun bu konuda da düzenleme yapıldı."

- Sırada üniversite mezunu memurlara 3600 ek gösterge var

Kalaycı, yeni dönemde MHP'nin seçim beyannamesine çalışma hayatına yönelik, üniversite mezunu memurlara 3600 ek gösterge verilmesi ve sosyal güvenlik sistemindeki eşitsizliklerin giderilmesi konularını koyduklarını ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sigortalılar arasındaki eşitsizlikler, burada da bir eşitliği sağlayalım diyoruz. Bu konuda da bir vaadimiz var. Emekli maaşları arasında da eşitsizlik oluştu, buna da köklü bir çözüm getirecek vaadimiz var. Allah'ın izniyle bunların hepsini gerçekleştireceğiz."

Seçmen İletişim Merkezi'nin açılışına, MHP İl Başkanı Remzi Karaarslan, MHP Konya milletvekili adayları, teşkilat üyeleri ve partililer katıldı.

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