Konya'da market sahibini dolandıran zanlı yakalandı

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KONYA (AA) - Konya'da bir marketten ramazan kolisi alıp, ödeme yapmayan zanlı tutuklandı.



Selçuklu ilçesi Musalla Bağları Mahallesi'ndeki bir markete müşteri gibi gelen kişi, ramazan dolayısıyla yardım kolisi hazırlattı, ödemeyi de havale yoluyla yaptığını söyledi.

Müşterinin ayrılmasından sonra banka hesaplarını kontrol eden market sahibi, ödemenin gerçekleşmediğini görünce şikayetçi oldu.

Görüntülerden tespit edilen şüpheli Volkan K. (35), gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Volkan K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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