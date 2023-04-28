Seydişehir'den kısa kısa

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KONYA (AA) - Seydişehir'e bağlı Gökhüyük Mahallesine, Şanlıurfa'dan gelen tarım işçilerine Seydişehir Kızılay Şube Başkanlığınca yardım edildi.

Gökhüyük Mahallesinde ikamet eden tarım işçileri konteynırlarının camlarının kırık olduğu, konteynırı olmayıp çadırda kalanların ise yağan yağmurlarla çadırlarının sular altında kaldığını belirterek Kızılay Seydişehir Şube Başkanlığına başvurdu.

Kızılay Şube Başkanı Abdullah Eroğlu ve beraberindekiler Gökhüyük Mahallesine giderek tarım işçileri ile görüştü.

Eroğlu, "Gökhüyük mahallemizde kalan tarım işçilerimizin talepler üzerine bölgeye geldik. Kendilerine başka bir yerde kalmaları için teklifte bulunduk. Fakat hayvanları olup, başka yere gidemeyeceklerini, burada kalmaları gerektiğini söylediler. Bulundukları çadırlardaki eksikleri tamamladık. Gıda yardımında bulunduk." ifadelerini kullandı.

- Yaşlı çifti dolandıran kişi aranıyor

Taraşçı Mahallesi’nde yaşayan Ayşe (70) ve Durmuş D. (73) çiftinin evine gelen bir kişi, kendisini jandarma personeli olarak tanıtarak, çiftin adının cinayet olayına karıştığı bu durumdan kurtulmak için para vermeleri gerektiğini, daha sonra paralarının iade edileceğini söyledi.

Bunun üzerine çift, evlerinde bulunan 41 bin lira ve 2 adet çeyrek altını verdi. Bunu duyan mahalle Muhtarı İbrahim Cam, durumu Seydişehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirdi.

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler şüphelinin Mehmet Nafi D. olduğunu tespit etti.

Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.



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