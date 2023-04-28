Beyşehir'den kısa kısa

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KONYA (AA) - Beyşehir ilçesinde dünya evine girecek çiftlere evlilik öncesi eğitim verildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen, evlilik öncesi eğitim programları Beyşehir'de de devam ediyor.

Beyşehir Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü Nuri Baysal, ilçede görevliler tarafından yeni evlenecek çiftlere yönelik olarak verilen evlilik öncesi eğitime katılan gençlere sertifikalarını vererek bir ömür boyu mutluluklar diledi.

- Beyşehir'in doğal taşları uluslararası fuarda görücüye çıktı

Beyşehir ve yakın çevresindeki ocaklarda çıkarılan doğal taş ve mermerin İzmir'deki uluslararası fuarda görücüye çıktığı bildirildi.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, yaptığı açıklamada, kapılarını bu yıl 28'inci kez ziyaretçilere açan ve doğal taş sektöründe dünyanın en büyük üç fuarı arasında kabul edilen İzmir Uluslararası Doğal taş ve Teknoloji Fuarı'nda (MARBLE) Beyşehir Belediyesi olarak da açtıkları stantta yerlerini aldıklarını belirtti.

Bayındır, belediye olarak fuarda Diyabaz ve Mermer Ocağı İktisadi İşletmesi olarak açtıkları stantta bölgenin doğal taşını tüm dünyaya tanıttıklarını ifade etti.

- Beyşehir'de Ebeler Haftası kutlamaları

Beyşehir'de Ebeler Haftası düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Ebeler Haftası dolayısıyla Beyşehir Devlet Hastanesi’nde bir dizi kurum içi ziyaret programı düzenlendi.

Başhekim Yardımcısı Dr. Kutay Güven, bu kapsamda kendisine eşlik eden Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Gülşen Parlakkaya, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcısı Aydın Gür ve Kalite Yönetim Direktörü Hacer Sevinç ile birlikte hastane yönetimi adına doğumhane ve kadın doğum servisinde mesai yapan ebeleri ziyaret etti.

Sağlık çalışanı ebelere çiçek takdim edilmesinin ardından haftalarını kutlayan Güven, ebelerin bireyi ve toplumu bilinçlendirerek halk sağlığının korunması ve sağlıklı nesillerin oluşmasında büyük sorumluluklar üstlenmekte olduğuna vurgu yaptı.

Güven, bu kapsamda tüm ebelerin haftasını kutlayarak çalışma hayatlarında başarı diledi.



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