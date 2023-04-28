Hüyük'de restorasyonu tamamlanan tarihi cami açılıyor

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KONYA (AA) - Hüyük ilçesinde Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından çalışmaları yürütülen tarihi Tolca Şeyh Şehabettin Camisi'nin restorasyonu tamamlandı.



Beyşehir Gölü kıyısında Tolca Mahallesi'nde tadilatı tamamlanan caminin etrafında çevre düzenlemesine başlandı. Belediye ekipleri etrafa çiçek ve gül fidanları dikerek açılışa hazır hale getirmeye çalışıyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, yaklaşık 2 yıldır bakım ve onarım çalışmaları devam eden caminin yarın törenle açılacağını belirterek emeği geçen herkese teşekkür etti.

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