Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Konya'da esnaf ziyaretinde bulundu:

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KONYA (AA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Konya'da esnaf ziyareti gerçekleştirdi.



Davutoğlu, seçim çalışmaları kapsamında geldiği Karapınar ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu, vatandaşlar ve partililerle sohbet etti.

İlçe merkezinde halka hitap eden Davutoğlu, zorlu bir süreçten geçtiklerini, iki bayramı yaşadıklarını, üçüncüsünün ise 14 Mayıs'ta demokrasi bayramı olacağını söyledi.

Türkiye'nin 14 Mayıs'ta bir yol ayrımında olduğunu aktaran Davutoğlu, "Cumhuriyetimizin 100. yılına girerken ülkemizin nasıl bir düzenle ve siyasetle yönetileceğine karar vereceğiz. 6 siyasi parti bir aradayız. Geçmişte siyasi rekabet yaptık, farklı düşünceler savunduk. Şimdi milletimizin ihtiyacı var düşüncesiyle bir araya geldik." dedi.

- "Konya Ovası'nı suyla milleti de refahla buluşturacağız"

Davutoğlu, kendilerini tanıtan milletvekili adaylarının sadece CHP veya Gelecek Partisinin milletvekili adayı olmadığını 6 partinin de adayı olduğunu dile getirdi.

Tek yumruk olduklarını, geleceğe milleti birleştire birleştire omuz omuza yürüyeceklerini anlatan Davutoğlu, şöyle devam etti:

"Vatandaş olarak 14 Mayıs yol ayrımında temiz bir siyasetin başlamasına karar vereceksiniz. Konya Ovası Projesi kaldığı yerde duruyor. İnşallah Kızılırmak Havzası'ndan da mavi tünelle Toroslar'dan da suyu Konya Ovası'na aktaracağız. Konya Ovası'nı suyla milleti de refahla buluşturacağız. Üreticilerimizin hayvanlarını kesime gönderdiği ve toprağa gübre atamadığı dönemi yaşıyoruz. Bizler inşallah geleceğiz ve Türkiye'de yeniden insan onuruna yakışır bir düzen kuracağız. 15 Mayıs sabahı yeni bir Türkiye inşa edilecek."

Davutoğlu ve beraberindekiler programın ardından Ereğli ilçesine geçerek esnaf ziyaretinde bulundu.

Ereğli Ziraat Odası Başkanlığında çiftçilerle bir araya gelen Davutoğlu, burada, hükümetleri döneminde komşunun komşusuna düşman olmayacağını ifade etti.

AK Parti ve MHP'ye oy veren vatandaşlara saygı ve merhametle yaklaşacaklarını belirten Davutoğlu, şunları kaydetti:

"Onlar propagandanın tesiri altında olabilir. Sizler onlara bıkmadan, usanmadan bizleri anlatın. Kardeşliği biz tesis edeceğiz. Öfke onlara nezaket bize, hakaret onlara güzel söz bize yakışır. Bu kardeşliği bizler tesis edeceğiz. O AK Parti'li ve MHP'li kardeşlerimiz gün gelecek fark edecekler bunların gerçek yüzünü. Gelir gelmez özgürlükleri hayata geçireceğiz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.