Karapınar'da, Kitap Kafe, Ticaret Merkezi ve Katlı Otopark'ın açılışı yapıldı

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KONYA (AA) - Konya'nın Karapınar ilçesinde yapımı bir süre önce tamamlanan Kitap Kafe, Ticaret Merkezi ve Katlı Otopark'ın açılışları düzenlenen törenle yapıldı.

Açılış törenine Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya Milletvekilli Selman Özboyacı, Karapınar AK Parti İlçe Başkanı Yusuf Zengin, Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka, AK Parti Konya Milletvekili Adayı Burhanettin Sevencan da katıldı.



Yapılan protokol konuşmalarının ardından edilen dua sonrası binaların açılış kurdelesi kesildi.



Açılışın bitiminde Başkan Altay ve protokol üyeleri topluca esnaf ziyaretlerinde bulundu.



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