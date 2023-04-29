Hüyük'te ekili araziler incelendi

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Konya (AA) - Hüyük İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ziraat Odası Başkanlığı ve Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Soylu, ekili alanlarda incelemelerde bulundu.

Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında ekimi yapılan hububat, çilek ve haşhaş alanlarındaki incelemede, bitki gelişimlerinin son günlerdeki yağışlarla iyi durumda olduğu belirtildi.

Hüyük Ziraat Odası Başkanı Ertuğrul Zedef, gazetecilere, her zaman çiftçinin yanında olduklarını söyledi.

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