Konya'da Türkiye Yüzyılı Konferansı gerçekleştirildi

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KONYA (AA) - Güvenlik politikaları uzmanı Mete Yarar, Seydişehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Türkiye Yüzyılı" konferansına katıldı.

Yarar, Şaban Cengiz Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansta, katılımcılara, ülkenin güvenlik politikaları, yerli ve milli silahlar hakkında bilgi verdi.

Belediye Başkanı Mehmet Tutal, bir ülkenin dünya üzerinde kendisini gösterebilmesi için savunmada gücünün olması gerektiğini söyledi.

Artık dünyada söz sahibi ve güç sahibi olan gerek bölgesinde gerekse dünyada etkinliği olan bir Türkiye Cumhuriyeti Devletinin olduğunu belirten Tutal, ülkeyi bu noktaya getiren güçlü bir lider ve kadro olduğunu kaydetti. ​​​​​​​

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