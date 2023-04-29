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Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu Konya'da gazetecilerle bir araya geldi

AA

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu Konya'da gazetecilerle bir araya geldi

KONYA (AA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 14 Mayıs'taki Milletvekili Genel Seçimi'ne partisinin CHP listesinden girdiği Konya'da başarılı olacağına inandığını söyledi.

Davutoğlu, seçim çalışmaları kapsamında geldiği Konya'da bir otelde düzenlenen basın toplantısında, Konya'da bazı yatırımların yarım kaldığını savunarak, seçimden sonra hizmetlerin tamamlanacağını dile getirdi.

Halkın, samimiyet ve dürüstlük görmek istediğini aktaran Davutoğlu, "Herkes elini vicdanına koysun. Millet İttifakı'nın hangi metninde 'Diyanet İşleri Başkanı'nı kaldıracağız.' ifadesi var. Hangi 6 liderden biri çıkıp da biz 'Diyanet İşleri Başkanlığını kaldırmayı düşünüyoruz.' dedi. Hadi birisi dese, Allah aşkına buna izin verir miyiz?" ifadesini kullandı.

Seçimde büyük değişimin yaşanacağına inandığını savunan Davutoğlu, şunları kaydetti:

"Dün Ereğli ve Karapınar'daydım. Büyük bir değişim geliyor. Seçim sisteminin doğası olarak partiler ortak listelerde girdi. Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti listeleri var. Başarılı olacakları kanaatindeyim. Cumhuriyet Halk Partisi listesindeki adaylarımızın da başarı sağlayacağına eminim.Çok daha fazla milletvekilini Meclis'e sokacağız inşallah."



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