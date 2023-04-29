Konya'da traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden genç kızın cenazesi defnedildi

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KONYA (AA) - Konya'nın Hüyük ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden genç kızın cenazesi toprağa verildi.

Selki Mahallesi'nde sürücüsü henüz belirlenemeyen 42 AIS 523 plakalı traktörün devrilmesi sonucu yaşamını yitiren Şehriban Bolat'ın cenazesi Selki Mahallesi Camisi'ne getirildi.

Kılınan namazın ardından Bolat'ın cenazesi Selki Mahalle Mezarlığı'na defnedildi.





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