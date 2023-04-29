Beyşehir'den kısa kısa

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KONYA (AA) - Beyşehir ilçesinde öğrencilere sağlık taraması yapıldı.

İlçe Sağlık Müdürlüğü ile Devlet Hastanesi işbirliğinde yürütülen çalışmalarla ilçedeki öğrenciler, diş sağlığı taramasından geçiriliyor, tedavileri gerçekleştiriliyor.

İlçe Sağlık Müdür Vekili Kutay Güven, yaptığı yazılı açıklamada, velilerle iletişim kuran ekibin, öğrencilerin randevularını planladığını, klinikte diş tedavilerinin yapıldığını kaydetti.



- Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi Başkanlığına Naci Tanık yeniden seçildi



Huğlu Mahallesi'nde faaliyet gösteren Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi'nde yapılan genel kurulda yönetim kurulu başkanlığına Naci Tanık yeniden seçildi.

Tanık, kooperatif üyelerine desteklerinden dolayı teşekkür etti.





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