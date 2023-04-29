KTO Karatay'ın Kapıları "Açık Kampüs Dijital" Projesiyle liseli öğrencilere açılıyor

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KONYA (AA) - Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi, depremler nedeniyle hayatı etkileyen şartların iyileştirilmesine ve sosyo-psikolojik etkilerin en aza indirilmesine katkı sağlamak amacıyla "Açık Kampüs Dijital" Projesi'ni hayata geçiriyor.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, 2-12 Mayıs da geçekleşecek projeyle YKS öğrencilerinin, üniversite yaşamı hakkında daha fazla bilgi sahibi olacağı ve akademik dünyayı daha yakından tanıma fırsatı bulacağı belirtildi.

Projeyle deprem bölgesi başta olmak üzere tüm lise öğrencileri için üniversite kampüsünde bulunan bütün imkanların dijital dünyada da öğrencilerin kullanımına açılacağı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Projeyle öğrenciler, fenomenlerle görüşerek başarı öykülerini dinleyebilecek, online eğitim koçlarıyla YKS öncesinde son taktikleri gözden geçirebilecek, YKS'ye dair çözemedikleri soruları uzman kişilere sorabilecek, seminerlerle geleceğin mesleklerini keşfedebilecek. Akademik konularda akademisyenlerden yanıt alabilecek, motivasyon seminerleriyle başarılarını artırabilecek. "Kendini Yalnız Hissetme" ve "Online Eğitim Koçu ile YKS Öncesi Son Taktikler" gibi bireysel etkinliklere de katılabilecek."

"Açık Kampüs Dijital" Projesi'nde sunulan birçok etkinlikle öğrencilerin hem eğlenerek hem de öğrenerek geleceğe daha hazırlıklı ve yüksek motivasyonlu şekilde adım atacağı vurgulanarak programa dair detaylı bilgiye ulaşmak ve başvuru yapmak için https://acikkampus.karatay.edu.tr/ adresinin ziyaret edilebileceği bildirildi.

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