Futbol: Spor Toto Süper Lig

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Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Cihan Aydın, Volkan Ahmet Narinç, Anıl Usta

Arabam.com Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz, Uğurcan Yazğılı, Calvo, Guilherme, Soner Dikmen, Bouchalakis, Michalak, Pozuelo, Moreno, Diouf

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Siopis, Bartra, Hüseyin Türkmen, Eren Elmalı, Doğucan Haspolat, Bardhi, Hamsik, Bakasetas, Trezeguet, Umut Bozok

Goller: Dk. 12 Hamsik (Trabzonspor), Dk. 36 Pozuelo (Arabam.com Konyaspor)



Kırmızı kart: 45+4 Bakasetas (Trabzonspor)

Sarı kart: Dk. 37 Siopis (Trabzonspor)







KONYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasındaki Arabam.com Konyaspor-Trabzonspor maçının ilk yarısı, 1-1 sona erdi.

12. dakikada konuk ekip öne geçti. Bardhi'nin sağ köşe gönderinden kullandığı kornerde ceza sahasında topla buluşan Trezeguet'in şutunda meşin yuvarlak Hamsik'in önünde kaldı. Bu oyuncunun düzgün vuruşunda top, ağlarla buluştu: 0-1.

33. dakikada Moreno'nun pasına hareketlenen Pozuelo'nun sol kanattan sert şutunda, kaleci Uğurcan Çakır topu kornere çeldi.

36. dakikada ev sahibi ekip eşitliği sağladı. Sol kanattan çizgiye inen Moreno'nun ayağının dışıyla gönderdiği topla altıpas üzerinde buluşan Pozuelo'nun vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1.

41. dakikada Trezeguet'in ortasında kale direği önünde topla buluşan Bardhi'nin vuruşunda Sehic, gole izin vermedi.

45+4. dakikada Bakasetas'ın Soner Dikmen'e müdahalesinde VAR'ın uyarısıyla kenara gelerek pozisyonu izleyen hakem Cihan Aydın, Trabzonsporlu oyuncuya kırmız kart gösterdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 bitti.





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