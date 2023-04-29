Futbol: Spor Toto Süper Lig

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Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Cihan Aydın, Volkan Ahmet Narinç, Anıl Usta

Arabam.com Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz (Dk. 89 Cebrail Karayel), Uğurcan Yazğılı (Dk. 46 Kahraman Demirtaş), Calvo, Guilherme, Soner Dikmen, Bouchalakis (Dk. 62 Paz), Michalak (Dk. 46 Mahir Emreli), Pozuelo, Moreno, Diouf

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Siopis, Bartra, Hüseyin Türkmen, Eren Elmalı, Doğucan Haspolat, Bardhi (Dk. 79 Gbamin), Hamsik (Dk. 86 Markovic), Bakasetas, Trezeguet (Dk. 79 Gomez), Umut Bozok (Dk. 67 Arif Boşluk)

Goller: Dk. 12 Hamsik (Trabzonspor), Dk. 36 Pozuelo, Dk. 85 Soner Dikmen (Arabam.com Konyaspor)

Kırmızı kart: 45+4 Bakasetas (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 37 Siopis, Dk. 45+ 3 Umut Bozok (Trabzonspor), Dk. 70 Mahir Emreli, Dk. 86 Soner Dikmen (Arabam.com Konyaspor)





KONYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Arabam.com Konyaspor, sahasında Trabzonspor'u 2-1 yendi.

63. dakikada Guilherme'nin sol kanattan ortasında ceza sahasında Diouf'un sert şutunda, Bardhi kale çizgisinde topu uzaklaştırdı.

74. dakikada Diouf'un ortasında defanstan seken topa bekletmeden vuran Pozuelo'nun sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

82. dakikada Pozuelo'nun sağ köşe gönderinden kullandığı korner atışında Diouf'un kafa vuruşunda, defansa çarpan top kornere çıktı.

85. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Guilherme'nin ortasında Soner Dikmen'in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-1.

Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğü ile son buldu.





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