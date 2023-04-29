Konya'da restorasyonları tamamlanan eserlerin açılışı yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konya'da restorasyonları tamamlanan eserlerin açılışı yapıldı

AA

Konya'da restorasyonları tamamlanan eserlerin açılışı yapıldı

KONYA (AA) - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Konya'nın Akşehir ile Hüyük ilçelerinde restorasyonu ve çevre düzenlemesi tamamlanan eserlerin açılışına katıldı.

Demircan, ilk olarak Akşehir'de restorasyonları tamamlanan Nasreddin Hoca Türbesi ile Hasan Paşa İmaret Camisi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Nasreddin Hoca Türbesi önündeki açılışta bir konuşma yapan Demircan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Biz eser ve hizmet siyaseti yapıyoruz" sözünü anımsatarak, "Eser ve hizmetleri yaparken kendinizi ifade edemezsiniz. Ama eserler biter, faydasını görmeye başladığınızda bu sefer takdir edilirsiniz." dedi.

Covid-19 salgını öncesi yapılan şehir hastanelerinin bazı kesimlerce eleştirildiğini belirten Demircan, salgın sonrası şehir hastanelerinin varlığının önemli olduğunu herkesin gördüğünü dile getirdi.

14 Mayıs seçimlerinin ardından bu hizmetlerin katlanarak devam edeceğini ifade eden Demircan, "Kültür ve Turizm Bakanlığının en önemli iki vazifesinden biri, tarihi mekanları restore etmek ve onları ayakta tutmaktır. Sadece burada değil, Türkiye'nin dört bir tarafında hummalı çalışmalar 20 yıldır devam ediyor." diye konuştu.

Demircan, yapılan hizmetlerin millet için olduğunu vurguladı.

Hasan Paşa İmaret Camisi'nin, somut mirasın en önemli örneklerinden birisi olduğunu belirten Demircan, "Allah Hasan Paşa'dan razı olsun. Hem kimliğimize ve bu şehrin kimliğine bir değer katmış, hem de yüzyıllardır bize hizmet ediyor. Nasreddin Hoca da bizim şahsiyetimizi temsil ediyor. İkisinin de bize bıraktığı emanetlere dokunabilmişiz. Ne mutlu bize. Hep birlikte bu kıvancı beraber yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Konuşmanın ardından Demircan ve protokol üyeleri, türbe ve caminin açılışı için kurdele kesti.

Ardından ilçede esnaf ziyaret eden ve AK Parti için destek isteyen Demircan, daha sonra Seyyit Mahmut Hayrani Türbesi'nde de incelemelerde bulundu.

Demircan, Hüyük ilçesi Tolca Mahallesi'nde ise restorasyonu ve çevre düzenlemesi tamamlanan Şeyh Şahabettin Camisi'nin açılışını yaptı.

Cami önünde düzenlenen açılış programında konuşan Demircan, bu zamana kadar gece gündüz aşkla çalıştıklarını belirtti.

Yaklaşan 14 Mayıs seçimleri için vatandaşlardan destek isteyen Demircan, şöyle devam etti:

"Şimdi Tolca'dayız ve bir eserin açılışını yapıyoruz. Yaptığımız işleri anlatacak vakit bulamıyoruz. Arife tarif gerekmez. Önümüzde seçimler var. Bu 14 Mayıs'ı geçip, ülkenin geleceğini kar topu gibi büyütmek ve hizmetlere Tolca'da, Hüyük'te ve Konya'da devam edeceğiz. Bunu da anacak sizin duanız ve desteğinizle yapabiliriz."

Konuşmanın ardından caminin açılışı kurdele kesimiyle gerçekleştirildi.

Ardından Demircan, kendisine eşlik eden partililerle esnafı ziyaret ederek kendilerine destek istedi.

Programlara, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, Vakıflar Bölge Müdürü Nurullah Osmanlı, Konya milletvekili adayı Tahir Akyürek de katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Konyaspor-Trabzonspor maçının ardından
YEREL HABERLER Konyaspor-Trabzonspor maçının ardından
Konyaspor-Trabzonspor maçının ardından
YEREL HABERLER Konyaspor-Trabzonspor maçının ardından
Konyaspor - Trabzonspor maçının ardından
YEREL HABERLER Konyaspor - Trabzonspor maçının ardından
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL HABERLER Futbol: Spor Toto Süper Lig
Konyaspor - Trabzonspor: 2-1
YEREL HABERLER Konyaspor - Trabzonspor: 2-1
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL HABERLER Futbol: Spor Toto Süper Lig
KTO Karatay'ın Kapıları "Açık Kampüs Dijital" Projesiyle liseli öğrencilere açılıyor
YEREL HABERLER KTO Karatay'ın Kapıları "Açık Kampüs Dijital" ...
Beyşehir'den kısa kısa
YEREL HABERLER Beyşehir'den kısa kısa
Konya'da Şefikcan Parkı üçüncü etabın temeli atıldı
YEREL HABERLER Konya'da Şefikcan Parkı üçüncü etabın temeli atıldı
Halkapınar'da kar yağışı etkili oldu
YEREL HABERLER Halkapınar'da kar yağışı etkili oldu
Konya'da traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden genç kızın cenazesi defnedildi
YEREL HABERLER Konya'da traktörün devrilmesi sonucu hayatını ...
Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu Konya'da gazetecilerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu Konya'da ...
Karapınar GES, yıllık 1,5 milyon tondan fazla karbondioksit salınımını engelleyecek
YEREL HABERLER Karapınar GES, yıllık 1,5 milyon tondan fazla ...
Davutoğlu: 14 Mayıs akşamı bu zihniyetten kurtulduğu için millet şükür secdesi edecek
YEREL HABERLER Davutoğlu: 14 Mayıs akşamı bu zihniyetten kurtulduğu ...
Konya'da Türkiye Yüzyılı Konferansı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Konya'da Türkiye Yüzyılı Konferansı gerçekleştirildi
Hüyük'te ekili araziler incelendi
YEREL HABERLER Hüyük'te ekili araziler incelendi
Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ Konya'da ziyaretlerde bulundu
YEREL HABERLER Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ Konya'da ...
Karapınar'da, Kitap Kafe, Ticaret Merkezi ve Katlı Otopark'ın açılışı yapıldı
YEREL HABERLER Karapınar'da, Kitap Kafe, Ticaret Merkezi ve Katlı ...
Özdağ: İçişleri Bakanı, halkın oy kullanmasını darbe girişimi olarak nitelendiriyor
YEREL HABERLER Özdağ: İçişleri Bakanı, halkın oy kullanmasını darbe ...
Aracını sıkıştırdığı husumetlisinin ölümüne neden olan sanığa 6 yıl 3 ay hapis
YEREL HABERLER Aracını sıkıştırdığı husumetlisinin ölümüne neden ...
Emekli Vali Bahaeddin Güney memleketi Seydişehir'de son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Emekli Vali Bahaeddin Güney memleketi Seydişehir'de ...
Darbedilen kadını kurtarmaya çalışan antrenörü öldüren sanıklar hakkında gerekçeli karar açıklandı
YEREL HABERLER Darbedilen kadını kurtarmaya çalışan antrenörü ...
Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Konya'da esnaf ziyaretinde bulundu:
YEREL HABERLER Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Konya'da ...
Konya'da traktör devrildi, genç kız öldü, annesi ve kardeşi yaralandı
YEREL HABERLER Konya'da traktör devrildi, genç kız öldü, annesi ve ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.