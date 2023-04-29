Konya'da restorasyonları tamamlanan eserlerin açılışı yapıldı

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KONYA (AA) - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Konya'nın Akşehir ile Hüyük ilçelerinde restorasyonu ve çevre düzenlemesi tamamlanan eserlerin açılışına katıldı.

Demircan, ilk olarak Akşehir'de restorasyonları tamamlanan Nasreddin Hoca Türbesi ile Hasan Paşa İmaret Camisi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Nasreddin Hoca Türbesi önündeki açılışta bir konuşma yapan Demircan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Biz eser ve hizmet siyaseti yapıyoruz" sözünü anımsatarak, "Eser ve hizmetleri yaparken kendinizi ifade edemezsiniz. Ama eserler biter, faydasını görmeye başladığınızda bu sefer takdir edilirsiniz." dedi.

Covid-19 salgını öncesi yapılan şehir hastanelerinin bazı kesimlerce eleştirildiğini belirten Demircan, salgın sonrası şehir hastanelerinin varlığının önemli olduğunu herkesin gördüğünü dile getirdi.

14 Mayıs seçimlerinin ardından bu hizmetlerin katlanarak devam edeceğini ifade eden Demircan, "Kültür ve Turizm Bakanlığının en önemli iki vazifesinden biri, tarihi mekanları restore etmek ve onları ayakta tutmaktır. Sadece burada değil, Türkiye'nin dört bir tarafında hummalı çalışmalar 20 yıldır devam ediyor." diye konuştu.

Demircan, yapılan hizmetlerin millet için olduğunu vurguladı.

Hasan Paşa İmaret Camisi'nin, somut mirasın en önemli örneklerinden birisi olduğunu belirten Demircan, "Allah Hasan Paşa'dan razı olsun. Hem kimliğimize ve bu şehrin kimliğine bir değer katmış, hem de yüzyıllardır bize hizmet ediyor. Nasreddin Hoca da bizim şahsiyetimizi temsil ediyor. İkisinin de bize bıraktığı emanetlere dokunabilmişiz. Ne mutlu bize. Hep birlikte bu kıvancı beraber yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Konuşmanın ardından Demircan ve protokol üyeleri, türbe ve caminin açılışı için kurdele kesti.

Ardından ilçede esnaf ziyaret eden ve AK Parti için destek isteyen Demircan, daha sonra Seyyit Mahmut Hayrani Türbesi'nde de incelemelerde bulundu.

Demircan, Hüyük ilçesi Tolca Mahallesi'nde ise restorasyonu ve çevre düzenlemesi tamamlanan Şeyh Şahabettin Camisi'nin açılışını yaptı.

Cami önünde düzenlenen açılış programında konuşan Demircan, bu zamana kadar gece gündüz aşkla çalıştıklarını belirtti.

Yaklaşan 14 Mayıs seçimleri için vatandaşlardan destek isteyen Demircan, şöyle devam etti:

"Şimdi Tolca'dayız ve bir eserin açılışını yapıyoruz. Yaptığımız işleri anlatacak vakit bulamıyoruz. Arife tarif gerekmez. Önümüzde seçimler var. Bu 14 Mayıs'ı geçip, ülkenin geleceğini kar topu gibi büyütmek ve hizmetlere Tolca'da, Hüyük'te ve Konya'da devam edeceğiz. Bunu da anacak sizin duanız ve desteğinizle yapabiliriz."

Konuşmanın ardından caminin açılışı kurdele kesimiyle gerçekleştirildi.

Ardından Demircan, kendisine eşlik eden partililerle esnafı ziyaret ederek kendilerine destek istedi.

Programlara, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, Vakıflar Bölge Müdürü Nurullah Osmanlı, Konya milletvekili adayı Tahir Akyürek de katıldı.

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