Konya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

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KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Osman B. yönetimindeki 66 ACB 479 plakalı otomobil, Tuğrul G. yönetimindeki 06 SR 117 plakalı otomobil ile Seydişehir Antalya kara yolu Muradiye Kavşağı'nda çarpıştı.

Kazada, araçlardaki Osman B, Azize B, Mustafa B, Selahattin Efe B. ve Hatice A. yaralandı.

Yaralılar ihbar üzerine kaza yerine gelen ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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