Seydişehir'de Millet Bahçesi açıldı

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KONYA (AA) - Seydişehir ilçesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapımı tamamlanan Millet Bahçesi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan Seydişehir Kaymakamı Deniz Pişkin, Millet Bahçesi projeleriyle Türkiye'ye yeni bir vizyon kazandıran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a teşekkür etti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da, yapılan Millet Bahçesi'nin, Ereğli'den sonra ikinci en büyük Millet Bahçesi olduğunu söyledi.

Altay, "Millet Bahçesi deyince sadece yeşil alanlardan oluşan bir alan değil, bir bahçe değil. İçinde düğün salonu, kitap kafesi, çocuk oyun alanları, yürüyüş yolları, spor alanlarıyla birlikte adeta Seydişehir'in yeni cazibe merkezlerinden birinin açılışını gerçekleştireceğiz." dedi.

Belediye Başkanı Mehmet Tutal da, yapılan millet bahçelerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla hayata geçirdiklerini söyledi.





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