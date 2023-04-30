Konya'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

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KONYA (AA) - Konya'da satmak için hazırladığı uyuşturucu maddeleri evinde paketlerken yakalanan 1 kişi tutuklandı.



Cihanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, daha önceden "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan emniyette kaydı bulunan sokak satıcısı M.E'yi takibe aldı.

Zanlının şehir dışından getirdiği öğrenilen uyuşturucu maddeyi piyasaya süreceği bilgisini edinen ekipler, şüpheliyi yakalamak için adresine operasyon düzenledi.

Bahçelievler Mahallesi'ndeki adrese yapılan operasyonda M.E, piyasaya sürmek için uyuşturucu maddeleri küçük paketler halinde hazırladığı sırada suçüstü yakalandı.

İkamette yapılan aramada 110 gram sentetik uyuşturucu, 170 uyuşturucu hap, 2 skunk ile bir hassas terazi ele geçirildi.

"Kasten yaralama", "uyuşturucu madde ticareti yapmak", "hırsızlık" gibi pek çok suçtan kaydı bulunan M.E, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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