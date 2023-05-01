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Seydişehir'den kısa kısa

AA

Seydişehir'den kısa kısa

KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde Alacabel tüneli çalışmalarında incelemelerde bulunuldu.

AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek, Konya AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal ve AK Parti İlçe Başkanı Kemalettin Atalay tünel çalışmalarını yerinde inceledi.

Konya'nın hatta ülkenin en önemli yatırımlarından olan Alacabel tünelinin en büyük projelerden bir tanesi olduğunu kaydeden Akyürek, şöyle devam etti:

"Konya'nın her bölgesinde hükümetin, Cumhurbaşkanının talimatı ile yürüttüğü projeler var. Alacabel tüneli bunlardan birisi. Tünel 7 bin 360 metrelik bir tüpten oluşuyor. İki tüp geliş gidiş olarak hesaplandığında 14 bin 720 metrelik bir tünel çalışması burada gerçekleştirilmiş durumda. Tünelin fiziki olarak delinme süreci tamamlanmış durumda."

Tutal da tünel çalışmalarının hızlı bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Tutal, "Önümüzdeki kış kesin olarak tünel her yönüyle açılmış, tamamlanmış olacak. Memlekete bir çivi çakmayanlar, çakılmakta olanlardan da haberi olmayanlara biz buradan duyuruyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

- Belediye Başkanı Tutal işçilerle kahvaltıda buluştu

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü´nü işçilerle kahvaltı yaparak kutladı.

Birlik ve beraberlik içinde çalışmanın önemini vurgulayan Tutal, "Biz bir aileyiz. Bir değer varsa o değere inanabilmeliyiz. Burada en yüce değer emek. İster makinenin başında isterse masanın başında çalışsın. Önemli olan verilen emeğin bilinmesi. Bayramımız kutlu olsun." dedi.​​​​​​​







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