Konya'da markette silahlı soyguna karışan zanlı tutuklandı

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KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir marketten silahlı soygun gerçekleştiren zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Pınarbaşı Mahallesi'ndeki marketten elinde kuru sıkı tabanca bulunan maskeli bir kişinin, 400 lirayı ve güvenlik kamerası kaydı cihazını alarak kaçması üzerine çalışma başlattı.

Alınan ifadeler ve güvenlik kamerası kayıtlarından kimliği belirlenin Burak Ç, Seyyidharun Mahallesi'nde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



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