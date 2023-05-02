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Konya'da 8x8 Tekerlekli Kurtarıcı Araç Projesi İlk Teslimat Töreni yapıldı

AA

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Kara araçlarında sık sorulan 'Motoru nereden?' sorusunun da adım adım cevabını oluşturmaya, çeşitli güç gruplarında motorlarımızın bir kısmını teslim edip, devreye almayı, bir kısmının da geliştirme sürecini takip etmeyi sürdürüyoruz." dedi.

Konya'da 8x8 Tekerlekli Kurtarıcı Araç Projesi İlk Teslimat Töreni yapıldı

KONYA (AA) - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Kara araçlarında sık sorulan 'Motoru nereden?' sorusunun da adım adım cevabını oluşturmaya, çeşitli güç gruplarında motorlarımızın bir kısmını teslim edip, devreye almayı, bir kısmının da geliştirme sürecini takip etmeyi sürdürüyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplu açılış töreni için geldiği Konya'da, MPG AŞ Konya tesislerinde yapılan 8x8 Tekerlekli Kurtarıcı Araç (TKA) Projesi İlk Teslimat Töreni'ne canlı bağlantı yaptı.

Demir, burada yaptığı açıklamada, savunma sanayisinde son zamanlarda arka arkaya güzel haberler verildiğini hatırlattı.

Araçların 29'unun sahada olduğunu aktaran Demir, "Daha da geliştirilmiş, daha da özellikler eklenmiş, yenilerinin de kuvvetimize teslimiyle ilgili yeni bir döneme geçmiş oluyoruz. Karada, denizde havada savunma sanayi konusunda adımları attık, atmaya da devam ediyoruz. Özellikle de Cumhuriyetimizin 100. yılında müjdelerimizi arka arkaya vermeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Demir, kara, hava ve denizdeki bütün sistemlerle ilgili geniş çapla çalışmaların devam ettiğini vurgulayarak, Türkiye savunma sanayisinin en güçlü olduğu konulardan birinin kara araçları olduğunu söyledi.

- "Anadolu'muzun gücüne inanıyoruz"

Türkiye'nin kara araçlarında bütün sektörlerde kendi ihtiyaçlarını yerli ve milli imkanlarla karşıladığını anlatan Demir, şunları kaydetti:

"Kara araçlarında sık sorulan 'Motoru nereden?' sorusunun da adım adım cevabını oluşturmaya, çeşitli güç gruplarında motorlarımızın bir kısmını teslim edip, devreye almayı, bir kısmının da geliştirme sürecini takip etmeyi sürdürüyoruz. Savunma sanayimiz aslında sadece Ankara ve İstanbul merkezli değil. Anadolu merkezli olmak zorunda. Bunu da bir politika şeklinde hayata geçirmeye devam edeceğiz. Çünkü Anadolu'muzun gücüne inanıyoruz. Ülkemizin bekası açısından her şehrimiz, her sanayi bölgemiz, her sanayi kuruluşumuz önemli katkılar verme potansiyeline sahip."

MPG AŞ Genel Müdürü Veysel Alver de Türk Silahlı Kuvvetlerinin kurtarma operasyonundaki ihtiyaçlarını karşılamak üzere 8x8 Tekerlekli Kurtarıcı Araç Projesinde üretimin tamamlandığını belirterek, "2020'de acil alım projesi kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri'mize 29 mayına karşı kısmi korumalı kurtarıcı teslim edilmişti. Bu projenin devamı niteliğinde olan 8x8 Tekerlekli Kurtarıcı Araç Projemiz ile envanter bütünüz korunmuş, sahadan geri bildirimler ile daha çevik hale getirilmiştir. Çok az sayıda ülke envanterinde olan ve muadillerinden çok daha üstün özelliklere sahip bu ürünü kahraman Türk ordumuz için yerli ve milli imkanlarla geliştirdiğimiz için gururluyuz mutluyuz." ifadesini kullandı.

Bera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erol Kaya da "Ülkemizin bir sıçrama yapabilmesi için teknolojiyi kullanan ülkeler sınıfından teknolojiyi üreten ülkeler sınıfına geçmesini elzem görüyorum. Bunun da yolunun Savunma Sanayi projeleriyle gerçekleşeceğini savunma sanayi projelerinin öncüsü tetikleyicisi olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

İsmail Demir, daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Konya mitingine canlı bağlantı ile katıldı.

Demir, 8x8 TKA teslim belgesini Kara Kuvvetleri temsilcisine takdim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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