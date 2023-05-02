Bakan Dönmez, Konya'da seçim koordinasyon merkezinde konuştu:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Dönmez, Konya'da seçim koordinasyon merkezinde konuştu:

AA

Bakan Dönmez, Konya'da seçim koordinasyon merkezinde konuştu:

KONYA (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 14 Mayıs'taki seçimlerin istiklal ve istikbal noktasına kadar geldiğini belirterek, "Adamlar 3-5 oy alabilmek için ülkeyi bölmeye ve darbe yapmaya çalışanlar da dahil olmak üzere bütün şer odaklarıyla bir araya geldiler." dedi.

Konya'nın Karapınar ilçesinde AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'nde vatandaşlara hitap eden Dönmez, 20 milyon metrekarelik bir alanda inşa edilen Karapınar Güneş Enerji Santrali'nin açılışını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Tesisin 2 bin 600 futbol sahası büyüklüğünde bir alana kurulduğunu anlatan Dönmez, şöyle konuştu:

"Tesisimiz Avrupa'nın en büyüğü, dünyanın da beşinci büyüğü. Hamdolsun milletimiz bize destek verdi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bu ülke daha önce yapılmayan hatta hayali bile mümkün olmayan birçok tesisi yaptı. Başka bir ifadeyle ülkemizde ilkleri başardı. Şimdi enleri başarıyoruz. Türkiye'nin ilk yerli güneş paneli ama Avrupa'nın da en büyük güneş enerji santralinden bahsediyoruz."

Dönmez, AK Parti olarak Türkiye'nin ikinci yüzyılına hazırlandıklarını ifade etti.

Ülkenin koalisyonlarla çok fazla oyalandığını belirten Dönmez, "Biz geldiğimizde devletin çeşitli organlarında, dolaplarında ve arşivlerinde 100'lerce tozlanmış proje vardı. İşte nükleer enerji santrali, geçen hafta ilk defa yakıtımızı getirdik, yerleştirdik. İnşallah 1 yıl içerisinde de tesis elektrik üretmeye başlayacak. Bizden önce 60 yıl denemişler. Tam 4 kez ihaleye yeltenmişler ama bir türlü yapamamışlar. Sağ olsun Cumhurbaşkanımız Erdoğan her türlü yatırıma sonuna kadar destek verdi, nükleer santral başta olmak üzere birçok projeyi başlayıp bitirme imkanına kavuştuk." diye konuştu.

Bakan Dönmez, Türkiye'yi ikinci yüzyıla hazırladıklarını, altyapı çalışmalarını büyük oranda tamamladıklarını vurguladı.

Gelişmiş ülkelerle farkı kapattıklarını ifade eden Dönmez, şöyle devam etti:

"Onların önüne geçebilmemiz için bize 5 yıl daha tam destek vermeniz lazım. Bu 14 Mayıs'taki seçim istiklal ve istikbal noktasına kadar geldi. Adamlar 3-5 oy alabilmek için ülkeyi bölmeye ve darbe yapmaya çalışanlar da dahil olmak üzere bütün şer odaklarıyla bir araya geldiler. Bizim milletimiz Türk bayrağının altında İstiklal Marşı'nı söyleyemeyenlerle yol almayacak. Bunu da inşallah 14 Mayıs'ta vatandaşlarımız sandıkta gösterecek. Bu eserler, hizmetler ve yatırımlar devam etsin istiyorsanız Cumhur İttifakı ortak adayı Erdoğan'a ve ittifakımıza destek vermenizi istiyorum. Gerek bugün açacağımız gerekse de açtığımız tesisler ülkemize hayırlı uğurlu olsun."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Erdoğan: Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı adayı olarak karşımıza diken bir mekanizma var (5)
YEREL HABERLER Erdoğan: Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı adayı olarak ...
Erdoğan: Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı adayı olarak karşımıza diken bir mekanizma var (4)
YEREL HABERLER Erdoğan: Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı adayı olarak ...
Konya'da 8x8 Tekerlekli Kurtarıcı Araç Projesi İlk Teslimat Töreni yapıldı
YEREL HABERLER Konya'da 8x8 Tekerlekli Kurtarıcı Araç Projesi İlk ...
Sağlık Bakanı Koca, Konya'da Toplu Açılış Töreni'nde konuştu:
YEREL HABERLER Sağlık Bakanı Koca, Konya'da Toplu Açılış Töreni'nde ...
Konya'da markette silahlı soyguna karışan zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Konya'da markette silahlı soyguna karışan zanlı ...
Vatani görevi yapmaya gidecek Mehmetçiklere yemek
YEREL HABERLER Vatani görevi yapmaya gidecek Mehmetçiklere yemek
Konya'da park halindeki otomobile arkadan çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Konya'da park halindeki otomobile arkadan çarpan ...
Konya'da inşaat halindeki binadan düşen işçi yaralandı
YEREL HABERLER Konya'da inşaat halindeki binadan düşen işçi ...
Konya Şehir Hastanesi bölgenin sağlık yükünü çekti
YEREL HABERLER Konya Şehir Hastanesi bölgenin sağlık yükünü çekti
Avrupa'nın en büyük güneş santrali Karapınar GES'in resmi açılışı bugün yapılıyor
YEREL HABERLER Avrupa'nın en büyük güneş santrali Karapınar GES'in ...
Konya'da yaşlı çiftin para ve ziynet eşyalarını dolandıran zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Konya'da yaşlı çiftin para ve ziynet eşyalarını ...
Beyşehir'den kısa kısa
YEREL HABERLER Beyşehir'den kısa kısa
Tamir etmek istediği lastik yüzünde patladı
YEREL HABERLER Tamir etmek istediği lastik yüzünde patladı
Seydişehir'den kısa kısa
YEREL HABERLER Seydişehir'den kısa kısa
Konya'da 4 milyon 950 bin kaçak makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Konya'da 4 milyon 950 bin kaçak makaron ele geçirildi
'KONYARAY Banliyö Hattı'nın temeli atıldı
YEREL HABERLER 'KONYARAY Banliyö Hattı'nın temeli atıldı
Konyaray Banliyö Hattı Projesi'nin temeli törenle atıldı
YEREL HABERLER Konyaray Banliyö Hattı Projesi'nin temeli törenle ...
Yerköprü Şelalesi Çevre Düzenleme Çalışmalarının açılışı yapıldı
YEREL HABERLER Yerköprü Şelalesi Çevre Düzenleme Çalışmalarının ...
Konya'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Konya'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
Seydişehir'de Millet Bahçesi açıldı
YEREL HABERLER Seydişehir'de Millet Bahçesi açıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.