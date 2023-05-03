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KAAN, Türk ordusunun havadaki kılıcı olacak

AA

KAAN, Türk ordusunun havadaki kılıcı olacak

KONYA (AA) - ZEHRA MELEK ÇAT - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye'nin milli muharip uçağına ilişkin, "Bizim KAAN'ımızın radara görünmezlik özelliği, tamamen dijital sistem üzerine oturması, her şeyin elektronik olarak çeşitli sistemlerle haberleşiyor olması gibi bir dizi özelliği var." dedi.

Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Konya'da önemli bir sanayi altyapısı olduğunu, sanayinin Anadolu'ya yayılmaya devam edeceğini söyledi.

MPG AŞ'nin Konya tesislerinde güçlü araçlar sınıfında devreye girdiğini hatırlatan Demir, "Bize özellikle kurtarıcı araç formatında, gerek tank gerek zırhlı araç kurtarmaya yönelik araçlarla ilgili projelerimizi MPG geliştirdi. Burada önemli bir araç modifikasyon ve geliştirme işlemleri olduğu gibi, zırhlama ve mayına karşı dayanıklılık özelliklerinin de eklendiği bir dizi ürün ortaya çıkmaya başladı." diye konuştu.

- "KAAN dışa bağımlılıktan kurtaracak"

Demir, milli muharip uçak KAAN'ın önemine işaret ederek şöyle konuştu:

"Malum amacımız 5. nesil savaş uçağı yapmak. Çok fonksiyonlu, çok yönü olan hem bombardıman hem avcı uçağı rollerini üstlenecek. Bizim KAAN'ımızın radara görünmezlik özelliği, tamamen dijital sistem üzerine oturması, her şeyin elektronik olarak çeşitli sistemlerle haberleşiyor olması gibi bir dizi özelliği var. O açıdan KAAN vurucu güç olarak önemli bir fonksiyon görecek. Dünyada da çok az ülkede görülen, çok az ülkenin sahip olduğu bir kabiliyete sahip olacağız. Bu işe soyunan topu topu 5 ülke var. Onlardan bir tanesi biz olduk. Diğer ülkeler, alıcı ve kullanıcı müşteri durumundalar. KAAN, bizi dışa bağımlılıktan da kurtarmış olacak. KAAN'daki millilik hedefimiz şu anda yüzde 70. Bunun yüzde 90'a kadar gitmesi kaçınılmaz. KAAN'ın bütün sistemleri o kadar modern olacak ki bunu dışarıdan almak isteseniz dahi alamayacağınız sistemler var."

- "KAAN aslında bizim havadaki kılıcımız olacak"

KAAN'a uygulanabilecek yeni sistemler üzerinde çalışmaların sürdüğünü vurgulayan Demir, özel sektör, vakıf şirketleri, üniversiteler ve TÜBİTAK'ın işbirliğiyle projelerin devam ettiğini dile getirdi.

Demir, "KAAN aslında bizim havadaki kılıcımız olacak. Diğer unsurlarla beraber Bayraktar Kızılelma, ANKA-3, Akıncı, Aksungur ve TB2 ile konuşuyorsak onların hepsinin oluşturduğu hava hakimiyeti konseptine, kavramına doğru gidiyor olacağız. Bir taraftan karaya konuşlu hava savunma sistemlerimiz olurken bir taraftan da havada bir anlamda hava hakimiyeti sağlayacak bir farkındalık oluşturacağız." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de üretilen İHA'ların ihracat şampiyonu olduğuna dikkati çeken Demir, şunları kaydetti:

"TB2'nin dünyada bilinilirlik seviyesini görüyoruz. O devam edecek çünkü çok sayıda talep var. Diğer insansız sistemlerimizde de talepler gelmeye devam ediyor. Hava savunma sistemi olarak gerek bizim SUNGUR, HİSAR-A+ ve HİSAR-O+, SİPER, bu sistemlerin de kendi içinde yapılanması devam etmekte. Öncelik tabii kendi ihtiyaçlarımız, ülkemizde geniş bir hava savunma ağı kurmak ama onların alana verilmesiyle çok sayıda ülkeden hava savunma sistemi talebi geleceği muhakkak."

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