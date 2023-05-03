"5. Uluslararası Sevgi ve Barış Yürüyüşü" Konya'da tamamlandı

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KONYA (AA) - Hazreti Mevlana'nın Konya'ya gelişinin 795. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Karaman'dan başlayan "5. Uluslararası Sevgi ve Barış Yürüyüşü" Konya'da sona erdi.

Mevlana ve ailesinin Karaman'dan Konya'ya gelişinin temsili canlandırıldığı yürüyüş, 6 gün süren yolculuğun ardından Mevlana Müzesi önünde tamamlandı.

Konya Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı'nın gösterisiyle yapılan temsili karşılama törenine, yerli ve yabancı turistler de ilgi gösterdi.

Karaman Valisi Tuncay Akkoyun tarafından, Mevlana'nın 22. kuşaktan torunu Esin Çelebi Bayru'ya verilen Türk bayrağı, Konya Vali Yardımcısı Hacı İbrahim Türkoğlu'na teslim edildi.

Karşılama töreninin ardından heyet, Hazreti Mevlana'nın sandukası önünde dua etti.

Uluslararası Mevlana Vakfı öncülüğünde düzenlenen programa, İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu Müdürü ve Postnişin Fahri Özçakıl da katıldı.

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