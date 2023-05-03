Konya'da trafik kazasında yaralanan kadın hayatını kaybetti

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KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde trafik kazasında yaralanan kadın, yaşamını yitirdi.

Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren yaralı Perihan Mutu, müdahaleye rağmen kurtarılmadı.

Hastanede işlemlerinin ardından Mutu'nun cenazesi, Yeşildağ Mahallesi'nde toprağa verileceği bildirildi.

Beyşehir-Konya kara yolunun 17. kilometresinde dün, seyir halindeki Mustafa Ş. yönetimindeki 42 H 9245 plakalı otomobil, Sarıköy Mahallesi yakınlarında yol kenarında park halinde duran 42 ANR 629 plakalı otomobile arkadan çarpmış, kazada sürücü ve araçtaki Havvana Ş. ile Perihan Mutu, yaralanmıştı. ​​​​​​​

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