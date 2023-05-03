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Türkiye'nin yerli otomobili Togg Konya caddelerinde

AA

Konya Büyükşehir Belediyesi envanterine alınan "Anadolu kırmızısı" Togg'un şoför koltuğuna oturan Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehir turu yaptı.

Türkiye'nin yerli otomobili Togg Konya caddelerinde

KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesi envanterine alınan "Anadolu kırmızısı" Togg'un şoför koltuğuna oturan Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehir turu yaptı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Başkan Uğur İbrahim Altay'ın, Türkiye'nin seri üretim ilk yerli ve milli otomobili TOGG ile Konya caddelerinde vatandaşları selamladığı belirtildi.

Açıklamada, Konyalıların hem TOGG'a hem de Başkan Altay'a yoğun ilgi ve sevgi gösterisinde bulunduğu bildirildi.

Aracı kullanırken duygularını paylaşan Altay, şunları kaydetti:

"Togg aracımız geldi. Plakamızı taktık ve şimdi Konya'nın sokaklarında aracımızla şöyle kısa bir tur yapıyoruz. İnsanın gururlanmaması mümkün değil. Ülkemizin geldiği noktayı göstermesi açısından çok önemli bir aşama. Arabadan öte bir şey. Yolda, sokakta insanların sevgi gösterisi, fotoğraf çekme istekleri, milli duygularımızın ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor. Yolda insanlar, ciddi manada sevgi gösterisinde bulunuyor."

Altay, şık tasarımdaki TOGG'un çok konforlu ve güven verici bir araç olduğunu vurguladı.

Altay, "Anadolu kırmızısı"nın daha çok dikkat çektiğini belirterek, "Rabbim tüm milletimize nasip etsin. İnşallah yollardaki Togg sayısı da hızla artacak. Ülkemize hayırlı olsun inşallah. Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonunu ve ufkunu anlayamayanlar bu arabaya da bir sürü kulp takıyor. Sonuçta Türkiye'nin otomobili. Memleketimiz kazanmış oldu." ifadesini kullandı.

Açıklamada, şehir turundan sonra Togg'un, Büyükşehir Taş Bina önünde sergilendiği, Togg'a büyük ilgi gösteren Konyalıların da heyecan içinde ilk yerli ve milli otomobili yakından görmek için adeta birbiriyle yarıştığı bildirildi.


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