Konya'da park halindeki araçta çıkan yangın hasara yol açtı

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KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde park halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın söndürüldü.

H.D'ye ait Evsat Mahallesi'nde park halindeki hafif ticari aracın motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Adrese yönlendirilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın, hasara neden oldu.



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