Seydişehir'den kısa kısa

Bu 9 farklı zekâ türünden siz hangisisiniz?

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KONYA (AA) - Seydişehir'de 2023 yılı doğal gaz çalışmaları Gevrekli ve Akçalar mahallelerinde düzenlenen törenle başladı.

Belediye Başkanı Mehmet Tutal, ilçede mahallelerde doğal gaz kullanılırken, ayrıca Organize Sanayi Bölgesinin de doğalgaza kavuşturulduğunu söyledi.

AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız da bu mahallelere doğal gaz ulaştırılması için 60 milyon liranın üzerinde bir para ayrıldığını kaydetti.

İlçe Müftülüğü Şube Müdürü Oktay Sıram, tarafından dua edilmesi, kurban kesilmesiyle doğal gaz çalışması başlatıldı.



- Seydişehir'de vatandaş yaralı şahine sahip çıktı

Seydişehir'de evinin camına çarparak düşen yaralı şahine ev sahibi sahip çıktı.

Anabağlar Mahallesi'nde oturan Nadi Dönmez (62) evinin camına vurarak kanadından yaralanan, şahini kendi imkanlarıyla tedavi ederek yetkililere teslim edecek.

Yaralı şahinin kanadına pansuman yaptığını, kendi elleriyle beslediğini kaydeden Dönmez, "Şu an biraz iyi durumda yarası iyileşme sürecine girdi. Yetkilileri arayarak şahini gelip almalarını istedim. Kendilerine teslim edeceğim." dedi.





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