Konya'da pikap ile çarpışan motositlet sürücüsü yaralandı

2023 İETT ücretleri ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Mehmet Uslu idaresindeki 07 LJ 976 plakalı pikap, Pınarbaşı Mahallesi Cevher Dudayev Caddesinde Ali Palaz'ın (21) kullandığı plakasız motosiklet ile çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü Ali Palaz yaralandı.



Yaralı ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.









Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.