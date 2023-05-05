Konya'da yabancı uyruklu bir kişinin midesinden 300 gram uyuşturucu çıktı

2023 İETT ücretleri ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KONYA (AA) - Konya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan yabancı uyruklu bir kişinin midesinden 300 gram uyuşturucu çıktı.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Polis, bu çerçevede şehir dışından gelen İran uyruklu bir şüpheliyi takibe aldı.

Şüphelinin saklandığı adrese operasyon düzenleyen ekipler, Vahıd Farhang G. ile Muhammed P, Ömer T, Fatih S. ve Mevlüt A'yı gözaltına aldı.

Hassas burunlu narkotik köpeği "Alex"in de destek verdiği aramalarda, 1 kilogram eroin, bir miktar metamfetamin ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

Zanlılardan Vahıd Farhang G. emniyetteki ifadesinde, para karşılığı uyuşturucu sevkiyatı yaptığını, İran'da uyuşturucu maddeleri kapsüller halinde yuttuktan sonra Türkiye'ye giriş yaptığını söylediği öğrenildi.

Bunun üzerine hastanede polis nezaretinde tutulan şüphelinin midesinden 300 gram eroin çıkarıldı.

Ülkesinde bilinen bir iş insanı olduğu, şeker ve çay ticareti yapmak için sık sık Türkiye'ye geldiği tespit edilen Vahıd Farhang G. ile diğer 4 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.