Beyşehir'de iş kazasında 1 kişi yaralandı

2023 İETT ücretleri ne kadar?

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KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde yaşanan iş kazasında 1 kişi yaralandı.



G.Ç, Bahçelievler Mahallesi'nde fleks makinesiyle çalışırken karın bölgesinden ve kolundan yaralandı.

Yaralı, Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.







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