Konya Mavi Tünel İçme Suyu ana şebekesindeki arıza onarıldı

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KONYA (AA) - Konya'nın içme suyu ihtiyacını büyük ölçüde karşılayan Konya Mavi Tünel İçme Suyu ana şebekesinde meydana gelen arıza giderildi.

Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, 2 metrelik ana boru içindeki suyu boşaltıp basıncı kontrol altına aldıktan sonra arızalı vanayı değiştirdi. Bu şekilde şebekeye Mavi Tünel hattından yeniden su vermeye başlandı.



Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yaptığı yazılı açıklamada, arızanın hemen ardından Altınapa'daki suyu devreye alarak Akyokuş İçme Suyu Arıtma Tesisleri'ni tam kapasiteye çıkardıklarını bildirdi.

Altay, alınan tedbirler sayesinde, su kesintilerinin çok az yerde hissedildiğine değindi.





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