GÜNCELLEME - Büyükşen çifti cinayeti davasında karar açıklandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

GÜNCELLEME - Büyükşen çifti cinayeti davasında karar açıklandı

AA

GÜNCELLEME - Büyükşen çifti cinayeti davasında karar açıklandı

KONYA (AA) - Konya'da, Metin ile Necla Büyükşen çiftinin av tüfeğiyle öldürülmesine ilişkin 3'ü tutuklu 4 sanığın yargılandığı davada Ertuğrul Çelik, 2 kez müebbet hapis cezası aldı.

Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesince Adliye Konferans Salonu'nda görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Ertuğrul Çelik, Abdullah Başdemir ve Esra Taş ile taraf avukatlarının yanı sıra Büyükşen çiftinin çocukları Osman, Uğur ve Büşra Büyükşen katıldı.

Mahkeme heyeti duruşmada tarafları yeniden dinledi.

Duruşmada söz verilen Büyükşen çiftinin kızları Büşra Büyükşen, "İftiraya uğramanın ne olduğunu en iyi ben bilirim. Kimseye iftira atmadım başımı yastığa rahat koyuyorum. Teşhisimden eminim, suçluların en ağır şekilde cezalandırılmalarını talep ediyorum." diye konuştu.

Büyükşen çiftinin doktor olan oğulları Osman Büyükşen, "Anne ve babamın mezarlarında rahat uyumları için haklarını önce Allah'a sonra siz mahkeme heyetine emanet ediyorum. Suçluların en ağır şekilde cezalandırılmalarını istiyorum." dedi.

Uğur Büyükşen de sanıklardan şikayetçi olduklarını beyan etti.

Duruşmada söz verilen sanıklardan Başdemir, suçsuz olduğunu savunarak, "Ne kimseyi azmettirdim, ne kimsenin evini araştırdım ya da adam gönderdim. Mağduriyetim büyük. 2 senedir haksız yere cezaevindeyim." dedi.

Sanık Ertuğrul Çelik de "Ben Büyükşen ailesini bir kez olsun görmedim hiçbirini tanımam. 13 aydır suçsuz yere yatıyorum. Bu olayı yapan cezasız kalmaz elbet gerçek suçlu ortaya çıkacak. İnşallah üzerime bu suçu atanlar benden beter olsun." savunmasında bulundu.

Sanık Esra Taş ise savunmasında "Vicdanım son derece rahat, 2 yıldır tutukluyum psikolojim çok bozuldu. Berat ve tahliyemi talep ediyorum." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, savunmalar ve beyanlar sonrası verdiği aranın ardından kararını açıkladı.

Heyet, sanık Ertuğrul Çelik'e, "kasten adam öldürmek" suçundan 2 kez müebbet hapis, "konut dokunulmazlığı ihlali" suçundan 4 yıl, Büşra Büyükşen'e karşı yaralama suçundan 9 ay hapis cezası verdi.

Diğer sanıklar Abdullah Başdemir ve Esra Taş da "başkasını suça azmettirmekten" ve "kasten adam öldürmek" suçlardan müebbet hapis ile "konut dokunulmazlığı ihlali" suçundan 4 yıl hapisle cezalandırıldı.

Tutuksuz yargılanan Zekeriya O. hakkında ise delil yetersizliğinden beraat kararı verildi.

- Büyükşen çiftinin oğlu Osman Büyükşen, duruşma sonrası ailesi adına açıklamada bulundu

Osman Büyükşen, "Annem Necla ve babam Metin Büyükşen'in öldürülmesi davasında son duruşmada karar çıktı. Tutuklu sanıklar gereken cezayı aldı, 2’şer kez müebbet hapisle cezalandırıldılar. Bu kararın doğru, gecikmiş de olsa beşeri adaletin tecelli ettiğini düşünüyoruz." dedi.

Büyükşen ailesi basın açıklaması yaptığı sırada ailenin yanına doğru gelen sanık yakınları sözlü olarak müdahalede bulundu.

Taraflar arasında kısa süreli yaşanan tartışma polis ekipleri tarafından sonlandırıldı.

- Olayın geçmişi

Merkez Karatay ilçesi İsmil Mahallesi'nde 3 Eylül 2018'de evlerinde maskeli bir kişi tarafından av tüfeğiyle vurulan Metin (55) ile eşi Necla Büyükşen (54) hayatını kaybetmiş, pencereden atlayıp kaçan kızları yaralanmıştı.

Esra Taş, Abdullah Başdemir, Mustafa Okşen, Ertuğrul Çelik, Zekeriya O, Afganistan uyruklu A.U. tutuklanmış, bir süre sonra A.U. ile Zekeriya O. adli kontrol şartıyla tahliye edilmiş, A.U. hakkında takipsizlik kararı verilmişti.

Tutuklu sanıklardan Mustafa Okşen ise cezaevinde rahatsızlanmış, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

İddianamede, sanıklardan Ertuğrul Çelik, Abdullah Başdemir ve Esra Taş'ın 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi, evi katil zanlısına tarif eden Zekeriya O'nun ise "tasarlayarak adam öldürmeye yardım etme" suçundan 2 kez 20 yıla kadar hapsi istenmişti.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Büyükşen çifti cinayeti davasında 3 sanığa 2´şer kez müebbet, 1 sanığa beraat (2)
YEREL HABERLER Büyükşen çifti cinayeti davasında 3 sanığa 2´şer kez ...
Konya'daki Büyükşen çifti cinayeti davasında karar açıklandı
YEREL HABERLER Konya'daki Büyükşen çifti cinayeti davasında karar ...
Büyükşen çifti cinayeti davasında 3 sanığa 2´şer kez müebbet, 1 sanığa beraat
YEREL HABERLER Büyükşen çifti cinayeti davasında 3 sanığa 2´şer kez ...
flaş
YEREL HABERLER flaş
flaş
YEREL HABERLER flaş
Konya Mavi Tünel İçme Suyu ana şebekesindeki arıza onarıldı
YEREL HABERLER Konya Mavi Tünel İçme Suyu ana şebekesindeki arıza ...
Beyşehir'de iş kazasında 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Beyşehir'de iş kazasında 1 kişi yaralandı
Türkiye'nin yerli otomobili Togg Güneysınır'da tanıtıldı
YEREL HABERLER Türkiye'nin yerli otomobili Togg Güneysınır'da ...
Konya'da öğrenci servisinin devrildiği kazada 11 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Konya'da öğrenci servisinin devrildiği kazada 11 kişi ...
Konya'da yabancı uyruklu bir kişinin midesinden 300 gram uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Konya'da yabancı uyruklu bir kişinin midesinden 300 ...
Konya'da uyuşturucu operasyonu: 18 Afgan gözaltına alındı
YEREL HABERLER Konya'da uyuşturucu operasyonu: 18 Afgan gözaltına ...
1700 yıl önce Aya Eleni Kilisesi'nde Türkçe ibadet yapılmış
YEREL HABERLER 1700 yıl önce Aya Eleni Kilisesi'nde Türkçe ibadet ...
İranlı kuryenin midesinden 300 gram eroin çıktı
YEREL HABERLER İranlı kuryenin midesinden 300 gram eroin çıktı
Selvi Kılıçdaroğlu Seydişehir'de ziyaretlerde bulundu
YEREL HABERLER Selvi Kılıçdaroğlu Seydişehir'de ziyaretlerde bulundu
Konya'da pikap ile çarpışan motositlet sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Konya'da pikap ile çarpışan motositlet sürücüsü ...
MHP'li Kalaycı: Şoför esnafının kullanacağı yakıtta farklı vergi uygulanacak
YEREL HABERLER MHP'li Kalaycı: Şoför esnafının kullanacağı yakıtta ...
Selvi Kılıçdaroğlu, Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti
YEREL HABERLER Selvi Kılıçdaroğlu, Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, Mavi Tünel'deki arızayla ilgili bilgi verdi
YEREL HABERLER Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, Mavi ...
Otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada ölen 5 kişi toprağa verildi
YEREL HABERLER Otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada ölen ...
Konya'daki trafik kazasında hayatını kaybeden 5 kişinin cenazesi toprağa verildi
YEREL HABERLER Konya'daki trafik kazasında hayatını kaybeden 5 ...
Seydişehir'den kısa kısa
YEREL HABERLER Seydişehir'den kısa kısa
Bakan Koca: 5 yıllık Sağlık Bakanlığı döneminde sizleri mahcup edecek hiçbir şeye imza atmadık (2)
YEREL HABERLER Bakan Koca: 5 yıllık Sağlık Bakanlığı döneminde ...
Otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 5 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 5 ölü, 2 ...
Konya'da ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi öldü
YEREL HABERLER Konya'da ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.