Konya'da pikap ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

2023 İETT ücretleri ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KONYA (AA) - Konya'nın Kulu ilçesinde otomobil ile pikabın çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Camikebir Mahallesi Öğretmenevi kavşağında Murat Kara (32) idaresindeki 42 AIV 175 plakalı otomobil ile Barış Tarhan yönetimindeki 06 DFB 354 plakalı pikap çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan pikap köprüden boş dere yatağına düştü. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Kara ile pikapta yolcu olarak bulunan Hacı Tarhan (70), Aynur Tetik (50) ve Fatma Tarhan (71), ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.