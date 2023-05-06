Konya'da firari FETÖ hükümlüsü iki kardeş yakalandı

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KONYA (AA) - Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki kardeş yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, aranan hükümlüler S.Ç. ile kardeşi E.Ç'nin kaldıkları adresi tespit etti.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda 6 yıl 3'er ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari iki kardeşi yakaladı.

Komiser yardımcısı E.Ç. ile öğretmen kardeşi S.Ç'nin sınav sorularını ele geçirdikleri gerekçesiyle meslekten ihraç edildikleri öğrenildi.

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları belirlenen iki hükümlü, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.



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