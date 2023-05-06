Beyşehir'de Hıdırellez kutlaması yapıldı

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KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde baharın müjdecisi Hıdırellez, düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Hacıarmağan Mahallesi meydanında toplananlar, yakılan ateşinin üzerinden atladı, baharın gelişini davul zurna eşliğinde kutladı.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, gazetecilere, Hıdırellez'in toprağın bitkiye ve ağaca su saldığı gün olduğunu belirtti.

Mahalle Muhtarı Ahmet Oral ise mahalle sakinlerinden gelen istek üzerine yıllar sonra Hıdırıllez bayramı etkinliklerini ilçede canlandırmak istediklerini ifade etti.

















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