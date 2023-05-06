Konya Şehir Tiyatrosu Mevlana'nın 750. Vuslat Yılı Anısına "Barsisa" oyununu sergiledi

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KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Hazreti Mevlana'nın 750. Vuslat Yılı anısına "Barsisa" adlı oyunu seyircisiyle buluşturdu.

Hazreti Mevlana'nın bir anlatısından yola çıkılarak yazar Tolga Özenç Özençel tarafından kaleme alınan ve Hakkı Kuş tarafından yönetilen tiyatro oyununun Selçuklu Kongre Merkezi'nde sahnelenen ilk gösterimi Konyalı tiyatroseverler tarafından yoğun ilgi gördü.

Hazreti Mevlana'nın yorumları eşliğinde ilerleyen dram türündeki oyunda, kendini insanlığa ve onların hastalıklarını iyileştirmeye adamış bir karakterin şeytanla imtihanı konu ediliyor.

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