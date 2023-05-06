Karatay'da 5 yeni yatırım hayata geçirildi

KONYA (AA) - Karatay Belediyesi tarafından 307 milyon lira değerinde 5 yatırım hayata geçirildi.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, yaptığı açıklamada, vizyoner projelerle Karatay’ı geleceğe hazırladıklarını belirtti.

Hem açılış hem de temel atma için sırada bekleyen daha birçok proje olduğunu aktaran Kılca, şunları kaydetti:

"Karatay, yaptığımız hizmetlerle her geçen gün daha da gelişen Konya'mızın lokomotif ilçesi haline geldi. Çözüm odaklı ve katılımcı belediyecilikten asla ödün vermeyen, istişareye dayalı yönetim tarzımızla Karatay'ımıza hizmet ediyoruz. Bütçemizin önemli bir kısmını yatırımlara ayırıyoruz. Karatay'ın hızla değişen dinamik yapısı gereği yatırım hamlelerimizle adeta zamanla yarışıyoruz. Eğitimden, sağlığa, kültürden spora, fiziki ve altyapıdan sosyal belediyeciliğe kadar daha birçok alanda önemli yatırımlar gerçekleştiriyoruz. Dünyadaki ve şehrimizdeki değişim ve gelişimi daima dikkate alarak 'Bir Başka Karatay' için çalışıyoruz."



Karatay Belediyesi Konukevi, İsmil Çarşısı ve Fırını, Hacısadık Sosyal Tesisi, Engelsiz Yaşam Merkezi, Karatay Kültür Merkezi hayata geçirildi.



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