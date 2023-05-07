Konya'dan kısa kısa

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KONYA (AA) - Seydişehir Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği tarafından Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı üs bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Işık için mevlit okutularak hatim duası yapıldı.

Dernek Şube Başkanı Yakup Söğüt, her ay şehit aileleri ile bir araya gelerek mevlit okutularak hatim duası yapıldığını belirtti.

Kaymakam Deniz Pişkin de şehitlere ve ebediyete göç etmiş gazilere Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır, hayatta olan gazilere de şükranlarını sunduğunu belirtti.

- Beyşehir'de sergi açılışları

Beyşehir'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bu yıl 12'incisi düzenlenen geleneksel Kral Arms Nevzat Sütçü Ortaokul 5. Sınıflar Arası Fotoğraf Yarışmasında dereceye giren öğrencilere düzenlenen törende ödülleri verildi.

Beyşehir Kültür, Turizm ve Doğa Derneği Beyşehir Fotoğraf Kulübü tarafından gerçekleştirilen yarışmanın ardından Beyşehir Milli Parklar Şefliğinde ödül töreni düzenlendi.

Programda, dereceye giren ve sergileme kazanan fotoğrafların yer aldı sergi de açıldı.

Aynı yerde, ayrıca bahar etkinlikleri kapsamında Picasso resim atölyesi dönem sergisinin de açılışının gerçekleştirildiği programda müzik öğretmeni Tayfun Korkmaz ile Çocuk ve Gençlik Orkestrasının katılımcılara sunduğu açık hava konseri de beğeni topladı.

Sergilerin açılışını davetlilerle birlikte gerçekleştiren ve sergileri gezen Beyşehir Kaymakam Vekili Hasan Çimer, öğrencileri başarısından ötürü tebrik etti.

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