Futbol: Spor Toto Süper Lig

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Arabam.com Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz, Uğurcan Yazğılı, Calvo, Guilherme, Soner Dikmen, Bouchalakis, Pozuelo, Moreno, Mahir Emreli, Diouf

Yukatel Kayserispor: Cenk Gönen, Gökhan Sazdağı, Attamah, Dimitrios, Emrah Başsan, Hosseini, Cardoso, Kemen, Mensah, Mane, Thiam

Sarı kartlar: Dk. 38 Ahmet Oğuz (Arabam.com Konyaspor), Dk. 40 Gökhan Sazdağı (Yukatel Kayserispor)





KONYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Arabam.com Konyaspor-Yukatel Kayserispor maçının ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

16. dakikada Diouf ile duvar pasında ceza sahasına giren Pozuelo'nun aşırtma vuruşunda top üst direkten döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.













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