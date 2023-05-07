Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Cem Özbay, Ali Can Alp
Arabam.com Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz, Uğurcan Yazğılı, Calvo, Guilherme, Soner Dikmen, Bouchalakis, Pozuelo, Moreno, Mahir Emreli, Diouf
Yukatel Kayserispor: Cenk Gönen, Gökhan Sazdağı, Attamah, Dimitrios, Emrah Başsan, Hosseini, Cardoso, Kemen, Mensah, Mane, Thiam
Sarı kartlar: Dk. 38 Ahmet Oğuz (Arabam.com Konyaspor), Dk. 40 Gökhan Sazdağı (Yukatel Kayserispor)
KONYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Arabam.com Konyaspor-Yukatel Kayserispor maçının ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
16. dakikada Diouf ile duvar pasında ceza sahasına giren Pozuelo'nun aşırtma vuruşunda top üst direkten döndü.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.