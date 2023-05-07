Futbol: Spor Toto Süper Lig

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Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Cem Özbay, Ali Can Alp

Arabam.com Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz (Dk. 56 Cebrail Karayel), Uğurcan Yazğılı, Calvo, Guilherme, Soner Dikmen, Bouchalakis (Dk. 78 Paz), Pozuelo (Dk 89 Oğulcan Ülgün), Moreno (Dk. 78 Mehmet Ali Büyüksayar), Mahir Emreli (Dk. 56 Michalak), Diouf

Yukatel Kayserispor: Cenk Gönen, Gökhan Sazdağı, Attamah, Hosseini, Dimitrios, Emrah Başsan (Dk. 66 Ramazan Civelek), Cardoso, Kemen, Mensah (Dk. 66 Uzodimma), Mane (Dk. 82 Karimi), Thiam (Dk. 88 İlhan Parlak)

Goller: Dk. 46 ve 52 Cardoso (Yukatel Kayserispor), Dk. 48 Uğurcan Yazğılı, Dk. 54 Soner Dikmen (Arabam.com Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 38 Ahmet Oğuz (Arabam.com Konyaspor), Dk. 40 Gökhan Sazdağı (Yukatel Kayserispor)





KONYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Arabam.com Konyaspor-Yukatel Kayserispor maçı 2-2 bitti.

46. dakikada konuk ekip öne geçti. Mensah'ın ara pasına hareketlenen Cardoso'nun şutunda top ağlarla buluştu: 0-1.

48. dakikada ev sahibi ekip eşitliği sağladı. Pozuelo'nun sağ köşe gönderinden kullandığı korner atışında Uğurcan Yazğılı'nın kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-1.

52. dakikada konuk ekip öne geçti. Mane'nin pasında Cardoso'nun ceza sahasında bekletmeden vuruşunda top filelere gitti: 1-2.

54. dakikada ev sahibi ekip eşitliği yakaladı. Guilherme'nin sol kanattan yerden ortasında Soner Dikmen'in altıpas önünde düzgün vuruşuyla topu filelerle buluşturdu: 2-2.

Maç, 2-2 sona erdi.





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